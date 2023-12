Barone annuncia: “A gennaio miglioriamo la squadra. Tranne contro l’Inter, il resto abbiamo dominato”

Nel corso della sua intervista a Radio Sportiva (CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTEGRALE), il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche del rendimento della squadra, queste le sue parole:

Siamo contenti del rendimento della squadra, abbiamo dominato tutte le partite tranne quella contro l’Inter, il resto delle partite abbiamo avuto problemi nel segnare ma ci stiamo lavorando. A gennaio staremo attenti a come migliorare la squadra, non posso fare nomi di giocatori. Siamo contenti di Italiano e lui è contento di stare qui, ha un contratto lungo, lui è il nostro allenatore e nonostante ci siano voci di squadre che lo vogliono via da qui per noi non è cosi. Sta facendo crescere tanti talenti, è importante per noi.