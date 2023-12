PAGELLE FIORENTINA: LA MIGLIORE DI SOTTIL, BONAVENTURA RICAMA. KAYODE CERTEZZA. MALE IKONÈ

Terracciano 6 Si vede solo per qualche uscita, prima parata al minuto 79, si fa trovare pronto

Kayode 6,5 Giocatore fondamentale. Sembrerà strano dirlo ma è cosi. Con lui in campo la Fiorentina non soffre sulla fascia destra. Nel secondo tempo è meno concentrato e fa qualche errore ma la sua prestazione resta di altissimo livello

Milenkovic 7 Difensore molto spesso sottovalutato. Gioca sempre di anticipo e non perde mai un duello fisico. Bravo nel guidare la difesa ed a non farsi mai sorprendere

Ranieri 6 Attento e rapido nelle letture delle giocate. Disattenzione prima di uscire dal campo quando rinvia al centro trovando l’attaccante della Salernitana. Unico neo della sua buona gara

Biraghi 6,5 Mezzo voto in più per il gesto da capitano dopo l’esultanza polemica di Sottil nel quale incita i tifosi a gridare il nome di Sottil. Sul campo gioca una partita onesta senza risparmiarsi mai

Arthur 7 Si procura il rigore ed è sempre bravo con la palla tra i piedi nel cercare la giusta soluzione, al posto giusto nel momento giusto. Punto di riferimento

Duncan 7 Partita del suo livello stagionale: ottima. Cazzuto, tosto, dinamico, sempre sveglio, attento nelle giocate, preciso. Un piacere vederlo in giornate cosi

Bonaventura 7,5 Segna e serve un quantità altissima di palloni per i compagni. Mai un pallone buttato, mai una scelta sbagliata. Certezza

Ikonè 5,5 Mezzo voto in meno perchè la Fiorentina ha vinto ma cosi non va. Non ha la giusta rabbia quando ha la palla tra i piedi, ha tantissime occasioni per segnare ma non riesce nemmeno a prendere la porta, si perde sempre.

Sottil 8 Gol fantastico, assist decisivo per Jack Bonaventura. Gioca probabilmente la miglior partita da quando è alla Fiorentina. La pecca è la sua esultanza, se non segni da 2 anni, quando finalmente realizzi, devi chiedere scusa ai tifosi e ringraziarli per la pazienza. Non zittirli.

Beltran 7 Dopo pochi minuti sbaglia una grande opportunità poi si rifà segnando il rigore e giocando una partita ricca di movimenti e tocchi sempre giusti e anche belli da vedere. Tanti scambi riusciti con Bonaventura

Quarta 6,5 Entra bene. Non è scontato quando entri in campo sul 3-0. Due pericoli subito sventati e tanta grinta

Maxime 6 Si piazza al fianco di Arthur e gli gira intorno raccogliendo il gioco e regalando anche qualche buona giocata

Nzola 6 Occasione al minuto 83 servito da Arthur dove si libera di due avversari ma tira debole e centrale. Per il resto dialoga bene con la squadra, serve Brekalo che non sfrutta

