Dal Viola Park, Pessimismo per Arthur che non si allena in gruppo. Belotti titolare con il Frosinone?

Arrivano gli aggiornamenti dal Viola Park dopo l’allenamento di oggi della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Radio Bruno ad oggi Arthur non è recuperato e non si è ancora allenato in gruppo. Il centrocampista brasiliano sta saltando molti allenamenti per i problemi fisici che lo stanno fermando nell’ultimo periodo. Nico Gonzalez, invece, non ancora al meglio ma la speranza di Italiano è quella di averlo in campo con il Frosinone. Per quanto riguarda le scelte in vista di domenica, Andrea Belotti potrebbe avere invece la prima chance dal primo minuto con probabilmente Lucas Beltran che agirà dietro di lui.

LE PAROLE DELL’EX BOMBER VIOLA SUL DISCORSO DI BIRAGHI AL TERMINE DEL MATCH CON IL LECCE