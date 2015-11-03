Labaro Viola

Notizie Arthur Cabral Fiorentina

La Fiorentina per Beltran ha investito 25 milioni pagabili in due stagioni, Nzola invece è costato 12

07 febbraio 2024 11:26

In Portogallo esaltano Arthur Cabral, lo chiamano "O' Rei": 4 gol nelle ultime 8 gare col Benfica

05 febbraio 2024 13:17

Archivio

Esplora l'archivio di Arthur Cabral

Sett. 6