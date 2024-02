In Portogallo esaltano Arthur Cabral, lo chiamano “O’ Rei”: 4 gol nelle ultime 8 gare col Benfica

Le prime pagine portoghesi di oggi esaltano la vittoria del Benfica, che cala il tris al Gil Vicente e si porta, da capolista, a +2 dallo Sporting Lisbona e con una partita in meno. Il protagonista del match? È Arthur Cabral, ex numero 9 della Fiorentina, che ai tempi che furono “tradì” le aspettative dei suoi tifosi. Quattro gol per lui nelle ultime otto partite, rendimento che gli è valso il soprannome “O’ Rei” in Portogallo, lasciando ben sperare i tifosi delle Aquile.

LEGGI ANCHE: FIOCCO AZZURRO IN CASA FIORENTINA