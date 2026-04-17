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Nzola trascina il Sassuolo: firma gol e assist contro il Como e si prende la scena

L’attaccante di proprietà della Fiorentina decisivo nella vittoria degli emiliani è soddisfatto della sua prestazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 aprile 2026 23:32
Nzola trascina il Sassuolo: firma gol e assist contro il Como e si prende la scena -
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M’Bala Nzola si prende la scena nella sfida vinta dal Sassuolo contro il Como, risultando decisivo con una prestazione completa impreziosita da un gol e un assist. L’attaccante, in prestito dalla Fiorentina, ha dato un contributo fondamentale al successo della squadra emiliana.

Al termine della gara, Nzola ha espresso la propria soddisfazione per lo spazio ricevuto e per il rendimento personale: “Sono contento dell’opportunità che mi ha dato il mister - ha detto l'attaccante - sto lavorando ogni giorno in allenamento. E sono contento per il gol, per l’assist ma soprattutto per la vittoria della squadra”.

L’attaccante ha poi sottolineato il clima positivo all’interno del gruppo e la sua disponibilità: “Mi sento bene abbiamo un gruppo fantastico, che lavora bene ogni giorno, quindi mi sono subito messo a disposizione. Lavoro, faccio il mio e quando ho l’opportunità di dimostrare quanto valgo faccio il massimo”.

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