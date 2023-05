Cassano racconta: “Era fatta con la Fiorentina. Mi aveva venduto Marotta, così Garrone lo ha cacciato”

Antonio Cassano, presente a Firenze per la Bobo Tv, ha parlato del retroscena del suo mancato arrivo a Firenze, nel gennaio 2010, quando era praticamente fatta il suo passaggio alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Speriamo che il sogno contro il West Ham possa realizzarsi, ma è meglio che io non faccia pronostici dato che non li azzecco mai. Per quanto riguarda la Fiorentina, io stavo venendo qua, non ero caldo ma caldissimo. La mattina sono stato bloccato dal presidente Garrone, gli dissi che avevo appuntamento a Firenze Sud con Corvino, mi aveva venduto Marotta. Garrone stava tornando dalla Scozia e non sapeva nulla. Io gli dissi che non sarei andato alla Fiorentina per andare in Champions con la Sampdoria ma il giorno dopo avrebbe dovuto cacciare Marotta, e così è stato. Siamo arrivati in Champions ed il giorno dopo Marotta è stato mandato via, ecco perché ancora adesso ce l’ha con me. Io l’ho fatto mandare via. Io sarei venuto volentieri alla Fiorentina, quando ero a Roma quasi una volta a settimana venivo a Firenze a mangiare perché qui mi trovavo benissimo, un posto passionale che vive di calcio come me”.

Di seguito il video con le parole di Antonio Cassano:

