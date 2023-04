Amoruso: “Per la prima volta la Fiorentina ha gestito la gara, non doveva dimostrare niente a nessuno”

Lorenzo Amoruso ha parlato il giorno dopo il passaggio del turno della Fiorentina contro la Cremonese con la squadra viola che ha conquistato la finale di Coppa Italia, queste le sue parole a Radio Bruno:

“La prima volta che abbiamo visto la Fiorentina gestire la partita, ieri non abbiamo rischiato nulla. Non era il caso di attaccare a tutti i costi andando in avanti, non dovevamo dimostrare niente a nessuno, dovevamo andare in finale e ci siamo riusciti. Non è semplice essere arrivati a questo punto della stagione con 3 competizioni a disposizione, soprattutto perchè abbiamo dei giocatori che non sono abituati a tutto questo. Adesso per un mesetto archivi la Coppa Italia e pensi ad altro.

L’Inter non si risparmierà, hanno bisogno di fare punti per la Champions League, la Fiorentina deve arrivare in Europa anche dalla finale. Il Basilea è una buona squadra per carità ma hanno venduto tanto negli ultimi anni ma la Fiorentina è superiore, ora concentriamoci alle partite di campionato. La classifica è strana, si vince e si perde, vedete l’Atalanta che è passata dall’essere fuori di tutto a lottare per la Champions League

Adesso devi riprenderti la fiducia persa in campionato, ci sono due settimane di gare di serie A e devono andare in campo i migliori. Servirà forza fisica e mentale, sarebbe meglio arrivare alla semifinale di Conference con delle vittorie. In questo momento secondo me parlare di riposo forzato è strano

