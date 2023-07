Da Genova: “Prossima settimana incontro per definire il passaggio di Audero alla Fiorentina”

Scrive il Secolo XIX, la Fiorentina è a caccia di un profilo ideale per la sua porta. Tra i diversi nomi sondati c’è quello di Audero. Il quotidiano riporta che la prossima settimana la Fiorentina incontrerà la Sampdoria per limare i dettagli del suo passaggio in viola. Su di lui c’era anche il Nottingham Forest. Il club viola dovrà fare la giusta offerta.

