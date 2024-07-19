Venuti: "La mia prima convocazione con la Fiorentina è stata a Marassi; la Sampdoria era nel mio destino"

Nelle ultime ore, Lorenzo Venuti, è diventato un nuovo giocatore della Samp, e ha rilasciato queste dichiarazioni sui canali ufficiali

Subito dopo aver firmato il proprio contratto con la Sampdoria, l'ex giocatore viola Lorenzo Venuti si è presentato rilasciando dichiarazioni ai canali ufficiali del club blucerchiato: "Voglio pensare che la Sampdoria fosse nel mio destino. La prima convocazione con la Fiorentina è arrivata a Marassi contro la Samp – racconta – e il mio esordio è stato proprio al “Ferraris” in un Samp-Benevento. Mi sono sempre piaciuti l’atmosfera e il calore della tifoseria: ora non vedo l’ora di poter giocare da doriano in quello stadio".

Continua dicendo: "Il direttore mi ha prospettato un progetto importante, mi ha parlato di valore umani ed è stato un piacere accettare la sua proposta. Spero di aiutare i miei compagni a livello di spogliatoio e ovviamente di fare la mia parte anche sul campo: sto bene e sono pronto a battagliare. In che ruolo? Decide il mister, io do la massima disponibilità".

Barak e un futuro tutto da scoprire, può essere finalmente un protagonista

https://www.labaroviola.com/barak-una-gemma-nascosta-per-la-fiorentina-la-sua-duttilita-lo-rende-indispensabile-per-palladino/261241/