Flachi: “Sampdoria deve onorare la maglia contro la Fiorentina. Occhio ai cali di concentrazione”

Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria e Fiorentina, ha parlato della complicata situazione del club ligure al Secolo XIX: “Uno steward sabato mi ha dato una formazione corretta a penna, al posto di Lammers c’era “Ciccio Flachi” con il 10. Per scherzare, ma mi ha fatto piacere”.

La Sampdoria oggi soffre.

“I giocatori si impegnano al massimo, torti arbitrali e crisi societaria pesano. Ma con più attenzione e cattiveria ci si poteva salvare. Non puoi concedere sette palle gol allo Spezia. Qui non si sa che fine fa la Samp… Vedo molta indifferenza, tante parole e pochi fatti. Mi spiace per Lanna, ma ora lui non basta”.

E la sua Fiorentina?

“Può vincere due coppe, occhio ai cali di concentrazione. La sfida di domenica? La Samp deve onorare la maglia fino alla fine”. Lo riporta TMW.

