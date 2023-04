Cassano irride la Juventus: “Non fanno 3 passaggi di seguito e Allegri prende 10 milioni l’anno”

Intervenuto alla Bobo TV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così della partita tra Juventus e Napoli: “Non posso pensare che la Juve, una delle squadre più forti al mondo sulla carta, si fa dominare in questo modo. Senza idee e senza coraggio e sperare di difendere lo 0-0. Non fanno tre passaggi e non hanno idee. La Juve non può trovare alibi: ha fatto schifo da inizio stagione e la cosa più scandalosa è che Allegri prende 10 milioni a stagione per stare a meno 20 dal Napoli per non parlare del flop in Champions League”

Poi su Gatti ha aggiunto: “Per me il VAR non serve a nulla. Serve solo a fare show. Usato così ti fa pensare che ci sia malafede. Io ho sempre giocato divertendomi ma se tu fai funzionare così il VAR fai pensare che c’è malafede. Gatti merita di stare fuori per 5 giornate. Il Giudice Sportivo farà finta di niente? Così il Var va tolto, non serve a niente”. LE PAROLE DI BONIEK SULLE SQUADRE ITALIANE IN EUROPA Boniek adesso sale sul carro: “La Fiorentina può vincere la Conference. Alla Juventus toglieranno punti”