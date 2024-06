Nazione: “Per arrivare a Audero, la Fiorentina potrebbe inserire Dalle Mura come contropartita”

Emil Audero potrebbe dire addio alla Sampdoria. L’estremo difensore, rientrato dal prestito all’Inter, non rientrerebbe nei progetti del club blucerchiato. Vari club sono interessati a lui: nelle ultime settimane, si è discusso di possibili destinazioni sia italiane che straniere. L’unica che al momento potrebbe fare sul serio è la Fiorentina: secondo quanto riportato da La Nazione, i Viola, per convincere la Samp, potrebbero includere come contropartita il difensore Christian Dalle Mura.

