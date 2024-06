Gazzetta: “Il Bologna studia l’offerta per Kouame. L’attaccante viola potrebbe rinnovare per facilitare la trattativa”

Alcune settimane fa l’attaccante ivoriano, Christian Kouame, ha prolungato il contratto con la Fiorentina fino al 2025, con uno stipendio di 2,2 milioni di euro. Secondo La Gazzetta dello Sport, è molto probabile che la società cerchi un accordo più lungo con il giocatore, anche se il mercato potrebbe nel frattempo aprire nuove opportunità.

Non è un segreto, infatti, che l’ex Genoa piaccia molto al Bologna guidato dall’ex tecnico viola Vincenzo Italiano. Il rapporto di fiducia tra l’attaccante e l’ex allenatore della Fiorentina è ben noto, ma è importante sottolineare quanto Kouame e la sua famiglia si trovino bene a Firenze. Un profilo versatile come il suo potrebbe essere utile anche per il nuovo stile di gioco dell’allenatore viola Raffaele Palladino. Va specificato che un contratto più lungo potrebbe facilitare un prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni il Bologna tenterà con determinazione di presentare un’offerta a Kouame e alla Fiorentina.

Gazzetta: “Almqvist offerto ai viola, concorrenza con la Roma”