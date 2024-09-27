Avv. Grassani su caso Gudmundsson: “Squalifica? No, rischia più una multa, così come la Fiorentina”

Inchiesta federale nei confronti di Gud. Difficile che arrivi una squalifica

L’avvocato Matteo Grassani è stato intervistato dal Corriere dello Sport in merito al caso Gudmundsson-Sampdoria e all’apertura di un’inchiesta federale: “Il calciatore rischia il deferimento per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. Solitamente gli organi di giustizia sportiva propendono per l'ammenda; la squalifica viene inflitta nei casi di particolare gravità, non mi pare questa la fattispecie ma bisogna anche attendere eventuali ulteriori sviluppi. In questo senso la Procura Federale dovrebbe chiudere il fascicolo in pochi giorni, notificando al calciatore la comunicazione di conclusione delle indagini. La Fiorentina? Rischia qualcosa? In caso di affermazione di responsabilità a carico del giocatore, il club sarà sanzionato con un'ammenda”.

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