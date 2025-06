Appena hanno messo piede in campo, i tifosi della Salernitana hanno buttato petardi sui giocatori

È finita nel peggiore dei modi la sfida fra Salernitana e Sampdoria, ritorno dei playout di Serie B. Sul punteggio di 2-0 in favore della Sampdoria, la gara è stata sospesa al minuto numero 65 per lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi della Salernitana. Dopo una lunga pausa, le squadre sono tornate in campo ma l’arbitro è stato costretto a sospendere di nuovo la partita, questa volta in maniera definitiva. Finisce quindi 2-0 per la Sampdoria, anche se il risultato non sarà omologato, con il club blucerchiato che otterrà il 3-0 a tavolino. La sostanza però non cambia, la Sampdoria si salva, la Salernitana retrocede in Serie C. Lo scrive TMW