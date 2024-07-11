Da Genova, La Fiorentina continua il pressing per Audero ma la Sampdoria non fa sconti

Pietro Terracciano portiere della Fiorentina potrebbe lasciare i colori viola per iniziare una nuova avventura e per questo la dirigenza viola non vuole farsi trovare impreparata nel caso di un eventu...

Pietro Terracciano portiere della Fiorentina potrebbe lasciare i colori viola per iniziare una nuova avventura e per questo la dirigenza viola non vuole farsi trovare impreparata nel caso di un eventuale sostituto. Terracciano da settimane è finito nel mirino del Genoa e vista anche la scadenza del contratto per il prossimo 30 giugno potrebbe facilitare la trattativa.

Per questo motivo la Fiorentina si sta guardando attorno, tra i giocatori seguiti dai viola c’è Emil Audero, e Juan Musso dell’Atalanta due profili importanti che sono sul mercato e potrebbe fare al caso della Fiorentina. Ma la Sampdoria ha già fissato il prezzo per la cessione del portiere italo-indonesiano. Lo scrive Club Doria 46.

L'ATALANTA, DOPO ZANIOLO, E' PRONTA A CHIUDERE PER UN ALTRO OBIETTIVO DELLA FIORENTINA

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