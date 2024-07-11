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Sfuma Brescianini per la Fiorentina? Di Marzio: "Vicino all'Atalanta per 10 milioni di euro"

Brescianini è stato accostato alla Fiorentina in questi primi giorni di calciomercato ma ora l'Atalanta può chiudere per il centrocampista del Frosinone

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2024 19:01
Sfuma Brescianini per la Fiorentina? Di Marzio: "Vicino all'Atalanta per 10 milioni di euro" -
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Come riportato da Gianluca Di Marzio, Marco Brescianini si avvicina sempre di più all'Atalanta. Come vi avevamo raccontato, Dopo aver ceduto Cambiaghi al Bologna, con i 10 milioni di euro ricavati dalla cessione dell'attaccante, i nerazzurri potrebbero reinvestirli su Marco Brescianini.

Marco Brescianini si è dimostrato un centrocampista molto affidabile durante la scorsa stagione di Serie A nella quale ha indossato la maglia del Frosinone, nonostante la retrocessione dei gialloblù.

L'Atalanta potrebbe prendere il calciatore italiano reinvestendo i fondi provenienti dalla cessione di Nicolò Cambiaghi al Bologna, con la cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro.

Nella scorsa stagione, Brescianini ha collezionato 36 presenze, condite da 4 gol e 2 assist.

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