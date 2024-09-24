Sentite Di Napoli: "Massimo Coda non ha nulla da invidiare a Vlahovic, Dusan è un sopravvalutato"

Secondo l’ex attaccante dell'Inter Arturo Di Napoli il centravanti serbo sarebbe una meteora ed avrebbe fatto bene solo in viola

L’ex calciatore di Napoli e Inter ha avuto modo di intervenire ai microfoni di Tv Play e ha espresso il suo modesto parere circa il numero 9 della Juventus. Secondo l’ex calciatore di Inter e Napoli il classe 2000 è sopravvalutato. Secondo Di Napoli viene esaltata per un’unica stagione buona realizzata, quella con la Fiorentina.

“Massimo Coda non ha nulla da invidiare a Vlahovic. Dusan è sopravvalutato, ha fatto bene un anno alla Fiorentina. Quanti giocatori hanno fatto bene solo un anno?”

Un paragone certamente un po’ pesante ma che rende l’idea circa il pensiero catastrofico di Arturo Di Napoli sul calciatore. Vlahovic alle critiche ha sempre risposto sul campo ed è pronto a farlo nuovamente, come solo lui sa fare a suon di goal. Dalla prossima gara vorrà portarsi la Vecchia Signora sulle spalle per trascinarla alla vittoria.

Lo riporta www.spazioj.it

Gosens confessa: “In Germania sono caduto mentalmente. Siamo essere umani non solo calciatori”

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