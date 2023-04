Pradè: “Grande partita di Jovic. Finale di coppa una gioia dopo le tante critiche ricevute”

Ai canali ufficiale della Fiorentina ha parlato il DS Daniele Pradè. Queste le sue parole: “Peccato aver lasciato punti a Monza, ma oggi è stata una grande partita. Sono contento per Cerofolini e per i gol di Duncan, Terzic e Dodò. La finale di Coppa Italia ci ha portato entusiasmo. Ringrazio pubblicamente Commisso, per le sue belle parole per tutti. Sono orgoglioso per il suo pensiero che ha su di me. Prestazioni? Ci sono state sempre. Bravo anche Jovic, che ha fatto una grande partita. Abbiamo giocato con 6 calciatori del vivaio, frutto del nostro lavoro. La finale è stata una grande emozione, dopo tante critiche che abbiamo ricevuto”.

LA GIOIA DI CEROFOLINI