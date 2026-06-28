La Gazzetta dello sport scrive: " Martinelli può fare un altro anno alla Sampdoria, la Fiorentina è d'accordo"

Il giovane portiere è vicino ad una nuova esperienza in Serie B

Come riferisce la Gazzetta dello sport, la Sampdoria vorrebbe di nuovo Tommaso Martinelli in prestito per la porta e la Fiorentina sarebbe molto interessata a dare al giocatore un altro anno di scuola prima di riportarlo a casa. Martinelli è il portiere del futuro viola e un altro anno in serie B può essere proficuo per la sua crescita.