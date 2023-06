Repubblica scrive: “Lozano lascerà il Napoli: sostituto può essere Orsolini ma è il piano B”

Aurelio De Laurentiis, dopo avere risolto la questione allenatore con l’ingaggio di Rudi Garcia, è ora al lavoro per rinforzare ulteriormente il Napoli. Per quanto riguarda l’attacco, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Repubblica nello spazio riservato al calcio, il Napoli ha riscattato Simeone ed è pronto a blindare anche l’esterno offensivo sinistro Khvicha Kvaratskhelia col rinnovo. Per questo, serve il sostituto di Hirving Lozano destinato all’addio.

Ecco quanto si legge sul quotidiano: “L’argentino Giovanni Simeone è stato riscattato dal Verona. Resteranno con lui anche l’intoccabile Kvaratskhelia, Raspadori e Politano, mentre Lozano andrà via (piace al West Ham) e dovrebbe essere sostituito da Edon Zhegrova, esterno kosovaro che gioca al Lille (piano B: Orsolini del Bologna)”. Edon Zhegrova ha 24 anni, è attaccante del Lille e della nazionale del Kosovo. La sua valutazione si attesta sui 15 milioni di euro. Lo riporta Calcio Napoli.

