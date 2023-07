Scrive il Corriere Fiorentino oggi in edicola, Italiano avrebbe deciso di mettere in cima alla sua lista di portieri Emil Audero, il portiere della Sampdoria difficilmente resterà in B ma il club ligure spara. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro decisivo con la società blucerchiata che chiede 7-8 milioni. La Fiorentina proverà a regalarlo al mister.

LEGGI ANCHE, ORSOLINI NEL MIRINO