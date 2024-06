Nazione: “Per rinforzare il reparto difensivo, la Fiorentina vuole Pongracic; per la porta c’è sempre Audero”

La Fiorentina valuta Marin Pongracic il rinforzo ideale per il reparto arretrato, pur considerando l’inserimento in difesa del giovane Lorenzo Lucchesi, tornato dalla Ternana e determinato a dimostrare il suo valore. Nel frattempo, Comuzzo potrebbe partire in prestito. Il croato, come riporta La Nazione, attira anche l’interesse del Bologna, nel caso in cui Calafiori dovesse partire, e del Napoli, che ha già avviato contatti con il Lecce, club detentore del cartellino.

Sul fronte portiere, la pista Emil Audero, estremo difensore tornato alla Sampdoria, è ancora calda, con la possibile inclusione del giovane Dalle Mura nella trattativa per convincere i blucerchiati.

Di Marzio: “Fiorentina su Almqvist, c’è la concorrenza della Roma”