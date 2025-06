Nazione: “Vivo il forte interesse della Fiorentina per Fazzini. Pradè può spiazzare la folta concorrenza”

Il nome di Jacopo Fazzini torna prepotentemente nei radar della Fiorentina, che da tempo segue il giovane centrocampista dell’Empoli. Già oggetto di trattative nelle scorse sessioni di mercato, la dirigenza viola aveva pensato a lui anche come possibile sostituto di Edoardo Bove, ma l’operazione era stata congelata per non indebolire l’Empoli durante una stagione delicata. Ora, però, le condizioni sembrano cambiate, e il forte interesse della Fiorentina resta vivo, supportato dalla stima nei confronti del talento toscano.

Nato nel 2003, Fazzini ha segnato proprio contro la Fiorentina lo scorso aprile al Franchi e attualmente è impegnato con l’Under 21 all’Europeo in Slovacchia. La retrocessione dell’Empoli in Serie B ha acceso i riflettori sui suoi giovani più promettenti, tra cui Fazzini, che ha attirato l’attenzione di diversi club italiani – come Lazio, Torino, Bologna e Napoli – e stranieri, tra cui il Benfica. Tuttavia, il direttore sportivo viola Daniele Pradè potrebbe spiazzare la concorrenza grazie a un lungo lavoro dietro le quinte.

Fazzini è un centrocampista duttile, capace di agire sia da mezzala che da trequartista, ideale per il 3-5-2 che Stefano Pioli intende adottare a Firenze. La Fiorentina ha in programma diverse operazioni per rinforzare quella zona di campo, e l’acquisto di Fazzini non rappresenterebbe più solo un’idea, ma una concreta opportunità da cogliere rapidamente, anche alla luce della forte competizione. Resta inoltre da individuare un regista che possa guidare il gioco viola, rendendo il mercato estivo particolarmente cruciale per il club. Lo riporta La Nazione.