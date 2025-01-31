Pedullà annuncia: "La Fiorentina ha chiuso per Zaniolo, sarà viola. Kouamé verso Empoli"

Zaniolo alla Fiorentina e Kouamé all'Empoli: l'asse di mercato si muove grazie all'arrivo di Maldini all'Atalanta

Una rete di incastri che governa il mercato. L'arrivo di Daniel Maldini all'Atalanta, cosa già fatta, porta Nicolò Zaniolo sulle sponde viola, poiché calciatore e società hanno già raggiunto un accordo sull'ingaggio. Secondo Alfredo Pedullà, dopo aver raggiunto l'accordo sull'ingaggio del calciatore, Fiorentina e Galatasaray hanno raggiunto la massima intesa per il trasferimento. Zaniolo vestirà la maglia viola, mentre Kouamé è in chiusura con l'Empoli.

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