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Pedullà annuncia: "La Fiorentina ha chiuso per Zaniolo, sarà viola. Kouamé verso Empoli"

Zaniolo alla Fiorentina e Kouamé all'Empoli: l'asse di mercato si muove grazie all'arrivo di Maldini all'Atalanta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2025 11:56
Pedullà annuncia: "La Fiorentina ha chiuso per Zaniolo, sarà viola. Kouamé verso Empoli" -
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Una rete di incastri che governa il mercato. L'arrivo di Daniel Maldini all'Atalanta, cosa già fatta, porta Nicolò Zaniolo sulle sponde viola, poiché calciatore e società hanno già raggiunto un accordo sull'ingaggio. Secondo Alfredo Pedullà, dopo aver raggiunto l'accordo sull'ingaggio del calciatore, Fiorentina e Galatasaray hanno raggiunto la massima intesa per il trasferimento. Zaniolo vestirà la maglia viola, mentre Kouamé è in chiusura con l'Empoli.

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