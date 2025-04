Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni. Italiano punta a spezzare la maledizione

Dopo 51 anni dall’ultima apparizione, il Bologna strappa il pass per la finale di Coppa Italia. Lo fa gestendo in scioltezza il vantaggio straripante dell’andata: in un Dall’Ara gremito in ogni ordine di posto, la gara di ritorno tra la compagine di Italiano e l‘Empoli di D’Aversa si chiude sul risultato di 2-1. Al vantaggio dopo 7 minuti griffato da Fabbian ha risposto il sigillo di Kovalenko: ad una manciata di minuti dal triplice fischio, però, ci ha pensato Dallinga a scrivere la parola fine ad un discorso qualificazione mai in discussione.

Vincenzo Italiano è quindi ormai diventato un vero specialista delle coppe. Dopo aver raggiunto tre finali in due stagioni alla guida della Fiorentina, il tecnico emiliano ha conquistato la sua quarta finale in appena due anni, questa volta con il Bologna. Le sue precedenti finali, tutte con la Fiorentina, sono state una serie di delusioni a distanza ravvicinata. Nella stagione 2022/23, infatti, ha perso due finali di misura: una in Coppa Italia contro l’Inter (2-1) e l’altra in Conference League contro il West Ham (2-1). Il cammino europeo è continuato anche l’anno successivo, ma la finalissima contro l’Olympiacos si è conclusa con un altro amaro 1-0 ai supplementari.

Ora, con il Bologna, Italiano ha la possibilità di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, cercando finalmente di conquistare quella vittoria che gli è sfuggita in viola.