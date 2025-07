Nazione rivela: “La Fiorentina ha fatto un tentativo per Zanaga, l’Empoli ha alzato il muro”

Ci ha provato fino in fondo, la Fiorentina, ma sul baby talento dell’Empoli Edoardo Zanaga, per il momento, non c’è stato niente da fare. Nei giorni scorsi infatti il club ha provato a sondare il terreno per portare a Firenze il centravanti 2008, fiore all’occhiello del vivaio azzurro e legato alla società del presidente Corsi con un contratto fino al 2027. Ma il muro dell’Empoli è stato invalicabile.

E questo nonostante l’area tecnica viola avesse provato a inserire il cartellino di Zanaga nell’affare che ha portato alla Fiorentina Fazzini. Una maxi operazione, quella che il ds Pradé e il responsabile del settore giovanile Angeloni avevano in mente, che tuttavia per ora è riuscita solo a metà. Non è escluso tuttavia che dal quartier generale di Bagno a Ripoli ci possa essere un nuovo tentativo. Lo scrive La Nazione.