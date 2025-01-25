Il Bologna pareggia ad Empoli e supera la Fiorentina, viola all'Olimpico gara da non fallire

La sconfitta della Juve ed il pari dei felsinei al Castellani rendono ancora più importante l'appuntamento dell'Olimpico. Crocevia Champions

Il Bologna esce dal Castellani con un pareggio per 1-1 e, grazie al punto guadagnato, raggiunge i 34 punti in classifica, superando momentaneamente la Fiorentina e piazzandosi al sesto posto. L'Empoli sorprende al 24' trovando il vantaggio con Colombo, ma al 44' Dominguez ristabilisce l'equilibrio con il gol del pareggio. Nella ripresa il ritmo cala e succede poco fino all'80', quando Beukema ha l'occasione per portare avanti gli ospiti, ma Vasquez si esibisce in una grande parata che salva il risultato.

Alla luce dei risultati odierni lo scontro diretto tra Lazio e Fiorentina in programma domani sera all'Olimpico può rappresentare un crocevia importante per entrambe le squadre. Una vittoria dell'una o dell'altra significherebbe molto in ottica Champions/Europa League.

(foto Tommaso Gasperini/Fotocronache Germogli)

Cairo stoppa Sanabria: “Giocatore molto importante per noi, sono convinto che resterà al Toro”

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