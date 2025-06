TMW: “La Fiorentina conta di chiudere Fazzini settimana prossima, costerà vicino ai 10 milioni”

Fiorentina scatenata sul mercato. Dopo l’acquisto di Edin Dzeko il club viola è ad un passo dal chiudere per il secondo colpo di questa sessione estiva. Come raccolto da TuttoMercatoWeb, infatti, nella giornata di ieri ci sono stati grandi passi in avanti nella direzione di Jacopo Fazzini. Il direttore sportivo Daniele Pradè ha raggiunto l’accordo con il giocatore e conta di chiudere già la prossima settimana con l’Empoli. La trattativa procede spedita e potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai dieci milioni di euro.

La Fiorentina adesso è in netto vantaggio rispetto alla concorrenza: la Lazio, in particolare, è alla ricerca di un centrocampista giovane e promettente, mentre anche il Bologna e il Napoli sono attenti alle sue prestazioni (sullo sfondo). I viola però avrebbero addirittura mandato degli osservatori in Slovacchia per seguire il giocatore dal vivo, impegnato nell’Europeo Under 21 con l’Italia. Lo scrive Tuttomercatoweb