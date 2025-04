Da Empoli, sorride D’Aversa: recuperato Ismajli in vista della Fiorentina. Pezzella torna dal 1′

Buone notizie per l’Empoli in vista della sfida di domani – ore 15.00 – contro la Fiorentina. La reazione avuta nel finale di gara contro il Venezia e la buona prova di giovedì sera in Emilia hanno ridato certezze alla formazione di D’Aversa che, oltre a Solbakken e Anjorin, recupera anche Ismajli. I primi due potrebbero partire titolari nel derby dell’Arno contro i gigliati. In difesa, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non ci sarà Cacace, squalificato, mentre tornerà dal primo minuto Pezzella.