Ds Empoli: "Fazzini? Piace anche alla Fiorentina ma non ha fatto offerte, chissà nel futuro"

Con la Lazio eravamo vicini alla chiusura poi...

Roberto Gemmi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport, anche di Jacopo Fazzini il quale piace molto a diversi club: "Nessuna reazione, è una normale fase di negoziazione e ognuno fa i propri interessi. Sulla cifra non eravamo distanti con la Lazio per Fazzini, ma quasi alla chiusura, anche il ragazzo era convinto. Poi purtroppo il nodo difficile è la formula e lì si è arenata l'operazione. Su tecnicismi che ogni società fa. Nel mercato però le operazioni non sono mai chiuse, anche se la vedo molto difficile. Non dipende solo da noi, le negoziazioni sono su ambo i lati.

Anche il Napoli ha avuto interesse per un periodo e fatto un'offerta un po' più alta ma sulla quale non siamo mai entrati nello specifico. Non c'era un differenziale importante, il calciatore poi preferiva andare alla Lazio che al Napoli. Io però non chiudo niente. Jacopo è un ragazzo e un professionista eccezionale, capisco il momento difficile perché è il primo mercato in cui ha interessi così forti. Sappiamo che la Fiorentina lo ha valutato e a loro piace. Però non hanno mai mostrato interesse o fatto un'offerta. Il mercato è iniziato da poco, chissà che non possano arrivare. Lo auguro al ragazzo".

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