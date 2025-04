PAGELLE FIORENTINA: ADLÌ SEGNA E INVENTA. MANDRAGORA MERAVIGLIOSO, BELTRAN FANTASMA

De Gea 6 Partita di ordinaria amministrazione, non può nulla sul gol subito, per il resto nessuna parata degna di nota fino al minuto 90 quando è attento su un tiro centrale ma potente

Pongracic 5,5 Non sempre attento, sbaglia diversi passaggi e non è sempre brillante come ci aveva abituato ultimamente. Combatte comunque in maniera degna. Nel finale non si fa sorprendere, come al minuto 89 quando tiene bene Esposito in piena area

Pablo Mari 5,5 Alterna buone chiusure e letture difensive ad errori forse dettati dalla troppa sicurezza e dal posizionamento non sempre corretto

Ranieri 6 In fase difensiva è attento come sempre, ogni volta che c’è un’azione offensiva accompagna l’azione e questo gli fa spendere energie. Nel primo tempo, in una delle sua volate offensive, si trova in area piccola, decide giustamente di servire Beltran che si fa anticipare sul più bello. Avrebbe anche potuto tirare forte sul palo del portiere ma la sua scelta è giusta. Esce ad inizio secondo tempo perchè rimedia un giallo evitabile (che gli farà saltare la Roma) e dunque per evitare ogni possibile rischio, viene sostituito

Folorunsho 6 Non gioca nel suo ruolo naturale e questo ormai è risaputo. La sua gara è di grande lotta e determinazione, quando gli avversari la mettono sul lato fisico, il numero 90 va alla grande. Il problema sono le letture difensive errate, si perde lui Fazzini sul gol, e quando deve andare palla al piede o scambiare con i compagni, emergono alcuni suoi limiti tecnici.

Mandragora 7 Il gol che segna in rovesciata è una meraviglia assoluta da vedere e rivedere, è sciolto nelle giocate, si diverte e si vede, gioca libero di troppi compiti difensivi e questo fa mostrare il suo estro.

Cataldi 6 Danilo è il normalizzatore viola, non fa grandi giocate, non ha grandi invenzioni nei piedi ma è sempre al posto giusto nel momento giusto. Gestisce bene la palla, finisce la partita in deficit fisico

Adli 7 Torna titolare il francese dopo mesi in cui è stato in panchina ad aspettare il suo turno. La sblocca subito con un gol nel quale, prima segue bene l’azione e attacca lo spazio, poi è freddo a metterla alle spalle del portiere anche con una bella finta. Il secondo gol porta anche la sua firma perchè, prima di servire Folorunsho, supera due avversari con un preciso dribbling. Nel corso della gara ha anche perso qualche pallone di troppo come quello che poi scaturisce il gol di Fazzini ma nel complesso è stato troppo decisivo nei 2 gol segnati dalla Fiorentina per avere un voto più basso del 7

Gosens 5,5 La sua gara non sufficiente perchè perde il duello che poi fa nascere il gol dell’Empoli. Non spinge molto anche perchè la squadra gioca prettamente una gara difensiva, combatte come può

Gudmundsson 5,5 Cerca come può di farsi vedere, andando anche a prendersi la palla quando può ma il gioco difensivo e di contropiede lo limita nel palleggio e nelle giocate e tocca pochi palloni. Va vicino al gol a metà secondo tempo quando costringe il portiere dell’Empoli Vazquez ad una bella parata ma da lui ci si aspetta di più

Beltran 5 Dopo il gol di Cagliari gara da dimenticare per l’argentino che, schierato centravanti, non si vede praticamente mai. Perde quasi tutti i duelli con il diretto avversario, viene mangiato da Ismajli in ogni circostanza. Ci si accorge di lui al momento del cambio

Comuzzo 6 Entra al posto di Ranieri, rispetto al capitano viola gioca molto più fermo in difesa e non si lancia in avanti. Sempre ben messo, non perde duelli e ferma bene le offensive empolesi

Richardson 6 Entra al posto di Adli e l’impressione è quella di un calciatore che sta bene fisicamente, gioca discretamente i palloni che gli passano tra i piedi, esagera al minuto 86 quando, prima si libera benissimo dell’avversario, poi sicuro di se, cerca l’ennesimo dribbling e perde la palla. A volte deve essere più pratico

Zaniolo 6 Entra in campo ed ha il compito di fare il centravanti che deve prendersi punizioni e giocare spalle alla porta. Praticamente un qualcosa che il calciatore non ha nelle sue caratteristiche. Ci prova a farlo, a volte gli va bene e prende qualche ottima punizioni, altre volte meno. Ma in quella posizione e con questo compito, difficile chiedergli di più