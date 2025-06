Corriere dello Sport svela: “Per Fazzini visite mediche questa mattina a Roma. Poi arriverà a Firenze”

La Fiorentina è pronta ad accogliere i due colpi a chilometro zero, Mattia Viti e Jacopo Fazzini, entrambi provenienti dall’Empoli (anche se il primo è di proprietà del Nizza), ma il mercato in entrata non si fermerà qui. Viti più Fazzini dicevamo, un doppio colpo che costa potenzialmente 15 milioni: il primo arriva dal Nizza con la formula col prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, il secondo si trasferisce definitivamente a Firenze per un affare da 10 milioni nel complessivo.

Fazzini, reduce dall’avventura con l’Under 21 conclusa ai quarti di finale contro la Germania, effettuerà le visite mediche stamani a Roma per poi dirigersi a Firenze; per Viti questione ancora di qualche altro giorno per visite e firma. Salvo clamorosi colpi di scena, entrambi i calciatori saranno comunque a disposizione di Stefano Pioli per l’inizio del ritiro programmato per il 14 luglio prossimo. Lo riporta il Corriere dello Sport.