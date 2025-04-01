Consulente Empoli: "Kouame importantissimo, ora può dimostrare il suo valore. Futuro? Si vedrà a giugno"

Luca Lotti, Consulente Esterno dell'Empoli, ha parlato a Toscana TV degli azzurri impegnati stasera in semifinale di Coppa Italia contro il Bologna, parlando anche di Christian Kouamé: "Come tutto il...

Luca Lotti, Consulente Esterno dell'Empoli, ha parlato a Toscana TV degli azzurri impegnati stasera in semifinale di Coppa Italia contro il Bologna, parlando anche di Christian Kouamé: "Come tutto il resto del gruppo è un giocatore importantissimo, domenica ci ha dato una grossa mano. Se uno dei due pali andava dentro, era meglio (sorride, ndr). I nostri sono tutti ragazzi che si impegnano al massimo e che sanno che a Empoli ci si salva all'ultimo minuto dell'ultima partita. Ci auguriamo di ripetere il miracolo dello scorso anno".

Infine, sulla possibilità di ridiscutere l'acquisto definitivo a giugno: "Quando un calciatore trova poco spazio in una squadra e prende una decisione come quella di andare a giocare, è un bene per il ragazzo e per la squadra che è proprietaria del suo cartellino. Perché poi si mette in mostra, può far vedere il suo valore, poi quando è finito il campionato chi dovrà sedersi intorno a un tavolo lo potrà fare con tutta una serie di dati da poter analizzare meglio".