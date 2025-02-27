Nico Gonzalez peggiore in campo, massacrato: "Sbaglia sempre, valanga di errori, perde tutti i palloni"

Nico Gonzalez è stato nettamente il peggiore in campo della Juventus contro l'Empoli. E le sue pagelle sono durissime

"Si ritrova subito a tu per tu con Vasquez ma colpisce male. Da lì una valanga di errori, il più grave è la palla persa nell’azione dello 0-1". Su TMW hanno motivato così il 4 in pagella assegnato a Nico Gonzalez dopo la sua brutta prova contro l'Empoli in Coppa Italia. "Una chance sprecata in avvio, l’errore in uscita che porta al gol dell’Empoli e altre imperfezioni", scrive La Gazzetta dello Sport mantenendo lo stesso giudizio per l'ex Fiorentina. "Sfrutta al meglio uno spazio che gli crea Vlahovic e una sponda di Kolo Muani ma, a tu per tu con Vasquez, calcia alto. Perde una quantità innumerevole di palloni e da uno di questi nasce la rete di Maleh", rincara la dose il Corriere dello Sport.

Voto leggermente superiore, ma sempre insufficiente, per Tuttosport: "In avvio si mangia due gol: prima sulla splendida sponda di Kolo Muani; e poi al termine di un’azione corale perfetta dei bianconeri, quando anziché calciare, prova senza successo a servire Vlahovic. Se il digiuno di reti continua è anche perché l’argentino non prova mai la conclusione. Un po’ di egoismo ogni tanto non guasterebbe…". Infine, il commento di TuttoJuve: "Sbaglia palloni sin dall'avvio, pure un gol facile a inizio partita".

Le pagelle di Nico Gonzalez:

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

TuttoJuve: 4,5