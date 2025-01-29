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Nazione: "Kouamé-Empoli manca l'accordo per il prestito con obbligo. Si attende l'accelerata"

Dopo Ikoné, Fiorentina al lavoro per piazzare Kouamé

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2025 09:06
Nazione: "Kouamé-Empoli manca l'accordo per il prestito con obbligo. Si attende l'accelerata" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Da una parte Jonathan Ikoné che avrebbe già stretto la mano al Como con il benestare della Fiorentina che non è riuscito a cederlo a titolo definitivo ma comunque ha raccolto un prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 8 più 1 di ulteriori bonus. Anche per Kouame si attende un'accelerata a stretto giro di posta: l'Empoli è avanti a tutti ma ancora non si è trovato un accordo per il prestito con obbligo condizionato, soluzione che vorrebbe il giocatore ma anche i viola. Lo scrive La Nazione.

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