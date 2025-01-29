Nazione: "Kouamé-Empoli manca l'accordo per il prestito con obbligo. Si attende l'accelerata"

Dopo Ikoné, Fiorentina al lavoro per piazzare Kouamé

Da una parte Jonathan Ikoné che avrebbe già stretto la mano al Como con il benestare della Fiorentina che non è riuscito a cederlo a titolo definitivo ma comunque ha raccolto un prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 8 più 1 di ulteriori bonus. Anche per Kouame si attende un'accelerata a stretto giro di posta: l'Empoli è avanti a tutti ma ancora non si è trovato un accordo per il prestito con obbligo condizionato, soluzione che vorrebbe il giocatore ma anche i viola. Lo scrive La Nazione.

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