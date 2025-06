Fantasia, tecnica e duttilità, Fazzini è un colpo intelligente per la Fiorentina. Ma occhio agli infortuni

La Fiorentina è vicina a chiudere il secondo acquisto del mercato estivo, dopo l’acquisto di Dzeko anche Jacopo Fazzini è vicino al club viola. Fazzini classe 2003 con 22 anni già compiuti e l’ultimo gioiello in casa Empoli che dopo 4 anni di Serie A è retrocessa in Serie B. Quest’anno ha causa di diversi fastidi muscolari non ha giocato molto, e questo ha influito sul campionato empolese, ed ha collezionato appena 22 presenze condite da 6 goal e 2 assist.

Non dotato di un fisico eccezionale, è alto 1 metro e 78, Fazzini è un centrocampista molto duttile che può ricoprire più ruoli e che anche durante la partita riesce a coprire un ampia porzione di campo. C’è chi pensa che il suo arrivo possa escludere una permanenza di Gudmundsson ma i due sono calciatori molto diversi. Gudmundsson è un calciatore prettamente offensivo, non una prima punta ma comunque un attaccante, l’Italiano invece è più un centrocampista anche se con doti più offensive. Fazzini infatti può giocare sia come mezzala in un centrocampo a 3, che nei due di centrocampo ed anche come trequartista. Anche se da questo punto di vista c’è un dato da tenere d’occhio. Infatti se nelle 38 partite giocate da centrocampista centrale ha segnato 1 goal e 2 assist, nelle 24 presenze da trequartista ha segnato 6 goal e 1 assist. Dimostrando dunque di essere a suo agio anche quando avvicinato alla porta.

Il numero 10 dell’Empoli è sicuramente un calciatore che ha ancora molti margini di crescita, ma ha già dimostrato di avere un piede molto educato. Abile nel dribbling e nella ricerca del passaggio progressivo, o verticalizzazione, ma bravo anche nello smarcarsi e farsi trovare dal compagno. Tocca molti palloni nella trequarti offensiva e non è uno che “si nasconde dal pallone. Quest’anno ha dimostrato anche una buona classe mettendo a segno anche goal di pregevole fattura, dote che ha sempre avuto fin dalle giovanili. Un esempio la bellissima rete che siglò nella finale di supercoppa Italiana nel 2021 proprio contro la Fiorentina.

Pur non essendo uno su cui non si può fare affidamento in fase di non possesso la copertura non è il suo punto di forza. Sicuramente per giocare nei due di centrocampo avrebbe bisogno al suo fianco di uno che fa il lavoro sporco liberandolo un po’ da questi compiti. Anche nel fraseggio non ha dimostrato tanto, ma è normale visto l’Empoli non ha mai fatto del possesso palla una suo prerogativa.

Quello che preoccupa di più di un suo eventuale arrivo non è tanto il lato caratteriale e il soffrire il salto dall’Empoli alla Fiorentina. Anche perché in questo finale di stagione ha mostrato anche di avere il carattere per mettersi la squadra sulle spalle e fare da trascinatore. Quello che preoccupa è più la sua tendenza agli infortuni. In questa stagione ha giocato poco perché si è infortunato 4 volte ed è stato 119 giorni ai box saltando 24 partite. Il suo resta comunque un profilo interessante e che se preso alle giuste cifre diventa un acquisto intelligente da mettere nelle rotazioni del centrocampo della Fiorentina. Si tratta comunque di un calciatore Italiano, con buoni margini, che vivendo vicino a Firenze non dovrebbe patire troppo l’ambientamento. Inoltre è un ragazzo molte duttile, una caratteristica che piace molto agli allenatori nel calcio moderno