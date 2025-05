Kouame lavora al recupero dopo il grave infortunio, a Giugno tornerà alla Fiorentina

Christian Kouamé sta proseguendo il suo percorso di recupero dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, infortunio subito durante la partita contro il Cagliari il 6 aprile. L’attaccante ivoriano, in prestito all’Empoli dalla Fiorentina, è stato operato con successo dal professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma. L’intervento è riuscito e Kouamé è stato dimesso dopo due giorni di ricovero.

Attualmente, Kouamé sta seguendo il suo programma di riabilitazione a Villa Stuart, come documentato in alcune foto pubblicate dallo stesso calciatore sul suo profilo Instagram. L’Empoli ha confermato che la stagione per lui è finita, con un ritorno in campo previsto per la prossima stagione. A Giugno al termine del prestito quindi tornerà a Firenze. Ricordiamo che ad Ottobre scorso l’ivoriano, 133 presenze con 10 gol e 14 assist in maglia viola, ha rinnovato il suo contratto sino al 2027.