Jacopo Fazzini lascerà Empoli dopo la retrocessione in Serie B. Recentemente al cento di trame di mercato, il centrocampista offensivo non ha grandi chance di andare al Torino malgrado qualche sondaggio e il gradimento di Baroni. Restano in piedi alcune ipotesi che portano sempre in A, dal Bologna alla Fiorentina passando per la Lazio, ma per ora sono molto timide e bisogna davvero entrare nel vivo. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito