Corriere dello Sport: “L’Empoli potrebbe pensare al ritorno di Terracciano. Idea calda se parte Vasquez”

Terracciano ha accettato il ruolo da secondo ma se dovesse arrivare l'opportunità di giocare titolare...

Pietro Terracciano ha perso il posto nel dualismo con De Gea, diventando "portiere di coppa". Un ruolo che finora ha accettato, ma che di fronte alla possibilità di tornare a giocare con continuità potrebbe alla fine stargli stretto. In questo senso, attenzione all'idea che potrebbe arrivare dal suo ex club Empoli.

I toscani stanno facendo fronte agli interessamenti per il colombiano Vasquez, arrivato in estate in prestito dal Milan e autore di ottime prestazioni fin qui. Se il 26enne dovesse partire, il DS Gemmi ha messo nel mirino Audero come prima scelta, ma attenzione proprio a Terracciano, che sarebbe l'altra idea calda. Per il portiere si tratterebbe di un ritorno, visto che proprio dagli azzurri era arrivato a vestire la maglia viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-contro-il-napoli-tre-giocatori-in-dubbio-cataldi-rischia-il-forfait-ha-linfluenza/283016/