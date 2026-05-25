Coppa Italia: il Pisa sulla strada della Fiorentina: ai sedicesimi può tornare subito il derby
I viola partiranno dai trentaduesimi di finale e, in caso di passaggio del turno, potrebbero trovarsi davanti una sfida tutta toscana
La nuova stagione della Fiorentina inizierà molto prima del previsto anche in Coppa Italia. A differenza degli ultimi anni, infatti, i viola non saranno testa di serie e dovranno scendere in campo già dai trentaduesimi di finale della competizione.
La formazione gigliata debutterà contro una tra il Benevento e la seconda classificata della Serie C. La sfida si giocherà al Franchi, grazie al miglior piazzamento della Fiorentina nel ranking nazionale.
Ma è il possibile turno successivo ad accendere già l’interesse dei tifosi. Se la squadra viola dovesse superare il primo ostacolo, ai sedicesimi potrebbe andare in scena un derby toscano contro una tra Pisa ed Empoli.
Un’eventualità particolarmente suggestiva soprattutto nel caso del Pisa, tornato recentemente protagonista dopo il ritorno in Serie A. Un confronto che riporterebbe in scena una sfida storica del calcio toscano, apparte quest'anno assente da moltissimo tempo ai massimi livelli.
Nel tabellone della Fiorentina, la testa di serie designata è il Napoli. Chi riuscirà a superare trentaduesimi e sedicesimi volerà infatti agli ottavi di finale per affrontare la squadra partenopea.