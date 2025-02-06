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Kouame: "Firenze sarà sempre nel mio cuore, la Fiorentina casa mia"

L'attaccante empolese arrivato durante il mercato invernale ha lasciato un ricordo della sua vecchia squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2025 14:16
Kouame: "Firenze sarà sempre nel mio cuore, la Fiorentina casa mia" -
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Nel corso della conferenza stampa di presentazione ad Empoli, Christian Kouamé ha parlato anche della Fiorentina: "Ho scelto Empoli perché era comoda per la famiglia visto che ho i bimbi che vanno a scuola qui e non volevo andare troppo lontano. Ho deciso per loro, poi Empoli è una bella società ed anche in passato avevano provato a prendermi. Ho visto che stavolta si poteva fare e non ho esitato. Tra le tante proposte che ho avuto, Empoli era la migliore." 

Poi prosegue: "Sono arrivato in Italia e ho vissuto a Sesto Fiorentino poi Genova e Sassuolo. Dopo sono tornato a Firenze e ho vissuto dei momenti bellissimi. La Fiorentina è casa mia, la porterò sempre nel cuore perché mi hanno permesso di giocare in Europa e di andare in Coppa d'Africa. In più, mi hanno preso da rotto e mi hanno aspettato tanto."

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