Kouame: "Firenze sarà sempre nel mio cuore, la Fiorentina casa mia"

L'attaccante empolese arrivato durante il mercato invernale ha lasciato un ricordo della sua vecchia squadra

Nel corso della conferenza stampa di presentazione ad Empoli, Christian Kouamé ha parlato anche della Fiorentina: "Ho scelto Empoli perché era comoda per la famiglia visto che ho i bimbi che vanno a scuola qui e non volevo andare troppo lontano. Ho deciso per loro, poi Empoli è una bella società ed anche in passato avevano provato a prendermi. Ho visto che stavolta si poteva fare e non ho esitato. Tra le tante proposte che ho avuto, Empoli era la migliore."

Poi prosegue: "Sono arrivato in Italia e ho vissuto a Sesto Fiorentino poi Genova e Sassuolo. Dopo sono tornato a Firenze e ho vissuto dei momenti bellissimi. La Fiorentina è casa mia, la porterò sempre nel cuore perché mi hanno permesso di giocare in Europa e di andare in Coppa d'Africa. In più, mi hanno preso da rotto e mi hanno aspettato tanto."

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