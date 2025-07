Relegato in panchina e in scadenza di contratto, Terracciano pronto al ritorno ad Empoli

Con un contratto in scadenza nel giugno 2026 e una titolarità persa a favore di David de Gea,, Pietro Terracciano si appresta a salutare la Fiorentina. Sul portiere classe 1990, riporta Radio FirenzeViola, si sono mosse due società: Cremonese ed Empoli.

Per quanto riguarda il club azzurro sarebbe un ritorno dato che il giocatore campano ha già militato al ‘Castellani’ fra il 2017 e il gennaio 2019. Proprio prima di approdare alla società viola con la quale ha messo a referto finora 156 presenze e 43 clean sheet. In precedenza per lui avventure anche con Nocerina, Milazzo, Catania, Avellino, Catania e Salernitana.

Lo riporta tuttomercatoweb.com