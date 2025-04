La Fiorentina vince 2-1 e sfata il tabù Empoli! I viola continuano la corsa per l’Europa. Golazo di Mandragora

Derby toscano al Franchi nella 34ª giornata di Serie A, la Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 15 ospiterà l’Empoli di Roberto D’Aversa. Due assenze pesanti nei viola, Kean, ancora fuori città per motivi familiari e Dodò, operato recentemente di appendicite. La Fiorentina dovrà portare a casa i tre punti se vorrà continuare a sognare un posto in Europa. L’Empoli deve fare punti per sperare di raggiungere la salvezza.

PRIMO TEMPO: Fiorentina che prova a costruire gioco in quest’inizio di partita, l’Empoli attende i viola cercando di colpire in contropiede, fase di studio tra le due squadre in campo. Al 4′ errore grave in uscita dei viola, pericoloso l’Empoli, ma la Fiorentina sventa la minaccia con l’aiuto di De Gea. Gli azzurri reclamano per un calcio di rigore, ma Cataldi ha preso la palla con il petto, si continua a giocare. Al 6′ Solbakken dentro al centro per Esposito che si lamenta per la marcatura del giocatore viola. Al 7′ la Fiorentina passa subito in vantaggio al Franchi! Bella triangolazione dei viola, Gudmundsson dentro per Adlì che scappa sulla linea del fuorigioco e batte Vasquez, 1-0 viola! Il francese corre poi in panchina ad abbracciare Bove e gli altri compagni di squadra. Al 9′ l’Empoli prova a scuotersi, bravo Folorunsho a chiudere in angolo. Al 15′ lancio in profondità per Ranieri che con un po’ di fortuna riesce ad agganciare il pallone ma mette dentro sul primo palo sbagliando l’appoggio per il suo compagno. Al 15′ giallo per Beltran. Al 19′ giallo per Anjorin dopo il fallo su Cataldi, il giocatore dell’Empoli poi va a tirare su l’ex Lazio, si innesca una mischia. Al 22′ la Fiorentina prova la ripartenza dopo il corner battuto dall’Empoli, Mandragora tenta il passaggio in profondità per Gudmundsson, il quale però viene intercettato. Al 26′ la Fiorentina trova il raddoppio, golazo di Mandragora in rovesciata, palo e… gol su cross di Adlì! Al 27′ ancora pericolosa la viola, Adlì in profondità per Gudmunsson, il difensore dell’Empoli chiude in anticipo sventando la minaccia. Al 31′ sanitari in campo per prestare le cure necessarie a Gosens, rimasto a terra dopo essere caduto male di schiena sul terreno di gioco. Al 35′ Folorunsho fa fallo su Anjorin, punizione dal limite per l’Empoli. Al 38′ Grassi tira da fuori, conclusione debole che non impensierisce De Gea. Al 43′ l’Empoli segna ma Solbakken prima di crossare aveva preso palla fuori dal campo, si resta sul 2-0 per la Fiorentina.

SECONDO TEMPO: Subito tre cambi all’inizio della seconda frazione per l’Empoli, dentro Colombo e Henderson, fuori Solbakken e Anjorin. Al 53′ Henderson ammonito per il fallo su Adlì. Al 55′ giallo per Ranieri che era in diffida, salta la Roma. Al 55′ Esposito prova la conclusione dalla distanza, De Gea para senza problemi. Al 56′ la Fiorentina pasticcia e l’Empoli torna in partita, Folorunsho si perde Fazzini che trafigge De Gea, 2-1 al Franchi. Al 59′ doppio cambio Fiorentina, fuori Adlì e Ranieri, dentro Comuzzo e Richardson. Al 64′ Folorunsho calcia dalla distanza, palla fuori dallo specchio della porta. Al 66′ Mandragora crossa sul secondo palo per Gudmundsson che aggancia, controlla il pallone e calcia a giro, Vasquez salva l’Empoli dal 3-1. Al 69′ doppio cambio nella Fiorentina, fuori Folorunsho e Beltran, dentro Zaniolo e Parisi. Al 72′ Zani0lo appoggia palla per Gosens, che calcia ma non trova la porta da buona posizione. Al 76′ fuori Grassi dentro Kovalenko. Al 78′ giallo per Mandragora. All’81’ fuori Gudmundsson, al suo posto Fagioli. Fuori Fazzini, dentro Konate nell’Empoli. Al 90′ azione pericolosa dell’Empoli. Al 90′ fuori Goglichidze, al suo posto Sambia. Al 91′ De Gea salva su Kovalenko.