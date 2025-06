Cm.com: “Fazzini-Fiorentina: siamo allo scambio di documenti. Colpo da 10 milioni, contratto di 5 anni”

Jacopo Fazzini è un talento in fase di decollo, uno dei migliori dell’intero panorama calcistico italiano. Nel gennaio scorso era stato al centro di un duello di mercato tra Lazio e Fiorentina ma poi nessuna delle due squadre trovò un accordo con la famiglia Corsi. Ora, con la retrocessione del club empolese e l’ottimo finale di stagione del classe 2003 con 4 gol segnati, la storia di Fazzini con in azzurro è arrivata ai titoli di coda dopo alcuni mesi difficili ma che serviranno al ragazzo per il prossimo futuro.

SCAMBIO DI DOCUMENTI- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Fiorentina ed Empoli stanno preparando in queste ore tutta la documentazione relativa al trasferimento di Fazzini in viola. Un blitz deciso quello di Pradè che ha chiuso l’operazione in una settimana anticipando così le mosse di altri club interessati come lo era il Torino del nuovo tecnico Baroni. Jacopo aveva anche un buon mercato all’estero ma ha sempre dato priorità al progetto che la Fiorentina intende portare avanti ed è stato subito accontentato.

COSTI E DETTAGLI – La Forentina ha chiuso l’operazione Fazzini con l’Empoli per 10 milioni di euro. Una volta completata tutta la documentazione, Jacopo sarà atteso a Firenze nella giornata di mercoledì per fare le visite mediche e mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi 5 anni. Un colpo molto importante sia per il presente che per il futuro, la Viola inserisce un innesto di qualità in un reparto che vede già giocatori importanti come Fagioli e Mandragora. Lo riporta Calciomercato.com.