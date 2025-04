Empoli bestia nera: la Fiorentina nelle ultime 6 non ha mai vinto, solo 2 vittorie nelle ultime 10

Tra poche ore si giocherà allo stadio Franchi di Firenze un delicatissimo scontro tra Fiorentina e Empoli valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre hanno forte bisogno dei 3 punti per raggiungere i loro obbiettivi, la Fiorentina per recuperare posizioni in classifica e andare in Europa, l’Empoli che non vince dall’8 Dicembre per salvarsi ed evitare la retrocessione.

L’Empoli un avversario che sulla carta è agevole in realtà per la i viola in questi anni si è trasformato in una sorta di bestia nera, infatti negli ultimi 6 incontri la Fiorentina non ha mai vinto ed ha ottenuto 4 pareggi e 2 sconfitte di cui una ai rigori in Coppa Italia. Negli ultimi 10 incontri la Fiorentina ne ha vinti solo 2, e l’ultima vittoria risale al 3 Aprile 2022, sono più di 3 anni che i viola non vincono contro i cugini.

Questi numeri sono sintomo di come la partita sia molto più sentita da una parte che da un altra e di un Empoli che negli ultimi anni ha sempre trovato il modo di fermare la Fiorentina.