Andrea Colpani è pronto a rientrare dopo due mesi e mezzo di assenza a causa di un problema al collo del piede destro. La sua data di rientro era inizialmente prevista per la sfida contro l’Empoli, ma è stata posticipata. Colpani potrebbe finalmente essere convocato per la sfida contro il Betis a Siviglia, segnando il suo ritorno in campo dopo una lunga assenza.”