Nazione: “Kouamè vuole l’Empoli anche per stare vicino alla famiglia. Cagliari più defilato”

Kouamè sta cercando la soluzione più conveniente

Qualcosa si muove intorno a Kouamè. L'attaccante della Fiorentina, messo sul mercato, sta cercando la destinazione più conveniente con tante squadre di Serie A interessate all'ex Genoa. Il club più avanti nella trattativa sembra essere l'Empoli di Fabrizio Corsi.

Infatti, l'attaccante di Palladino vorrebbe trasferirsi a Empoli per stare vicino anche alla famiglia. Per questo motivo il Cagliari, altro club interessato al giocatore, sembra distante. E lo scambio con il Torino? Se fosse per Sanabria l'attaccante sarebbe sarebbe già a Firenze. Ma per adesso la trattativa non sembra andare a buon fine. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/cataldi-in-gruppo-da-un-paio-di-giorni-ci-prova-per-la-lazio-pongracic-dal-1-palladino-ha-dei-dubbi/286030/