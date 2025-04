Domenica torna il derby dell’Arno: La Fiorentina non vince dal 2022 grazie a Nico Gonzalez

Domenica torna il derby dell’Arno, una partita importantissima per la Fiorentina di Palladino che tenta di recuperare più punti possibili alle avversarie europee e contro gli empolesi, saranno obbligatori i tre punti per avvicinare l’Europa League e non smettere di sognare. Al Franchi, però, arriva l’Empoli che è in piena lotta per non retrocedere e che nel girone di ritorno non ha mai vinto.

L’Empoli vive un periodo di grossa difficoltà visto che ha racimolato solo 5 pareggi in quest’arco di stagione e che non porta a casa i tre punti dalla trasferta di Verona dell’8 dicembre scorso. La Fiorentina, ultimamente, ha faticato con gli azzurri visto che non vince il derby dal 2022 quando Nico Gonzalez segnò l’1-0 decisivo. L’anno scorso gli azzurri sbancarono il Franchi per 0-2 grazie a Caputo e Gyasi che diedero un grande dispiacere alla squadra di Italiano che aveva vinto a Napoli, mentre fu Cabral a riprendere Cambiaghi il 19 febbraio 2023 per l’1-1 finale.

Un’altra vittoria viola è del 2018 con Pioli in panchina per 3-1 grazie a Simeone, Mirallas e Dabo che ribaltarono Krunic per il vantaggio iniziale. Nel complesso la Fiorentina ha vinto in 11 occasioni, 10 pareggi e 7 successi empolesi che vantano il passaggio del turno ai rigori contro la Fiorentina, in quest’annata, al Franchi. Domenica una nuova puntata del derby tra due realtà divise da 22 km in linea d’aria.